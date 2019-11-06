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Der Schlagerbulli

Folge 1

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Folge 1

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Der Schlagerbulli

Folge 1: Folge 1

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Evelyn Weigert trifft am Steuer der rollenden Schlager-Party im nordrhein-westfälischen Siegburg auf den britischen Paradiesvogel Ross Antony. Parallel dazu verschlägt es Maximilian Arland zunächst nach Sachsen-Anhalt, wo er auf einem der größten deutschen Trabi-Treffen Fans und Verehrer der Kult-Rennpappe besucht. Außerdem begegnet der Moderator in Niedersachsen einem der letzten Schäfer Deutschlands. Rechte: Sat.1

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