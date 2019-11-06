Der Schlagerbulli
Folge 1: Folge 1
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Evelyn Weigert trifft am Steuer der rollenden Schlager-Party im nordrhein-westfälischen Siegburg auf den britischen Paradiesvogel Ross Antony. Parallel dazu verschlägt es Maximilian Arland zunächst nach Sachsen-Anhalt, wo er auf einem der größten deutschen Trabi-Treffen Fans und Verehrer der Kult-Rennpappe besucht. Außerdem begegnet der Moderator in Niedersachsen einem der letzten Schäfer Deutschlands. Rechte: Sat.1
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Der Schlagerbulli
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Genre:Dokumentation, Musik
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1