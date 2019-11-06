Der Schlagerbulli
Folge 3: Folge 3
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Schlagerbulli auf Zeitreise in Bayern: Evelyn Weigert trifft die Schlagerlegende Michael Holm in dessen Wahlheimat Weilheim und erlebt ihn von einer unerwarteten Seite. Im Saarland tauscht Maximilian Arland die Lederjacke gegen den Arbeitskittel: Seit 2016 haucht Dagmar Latz aus Saarlouis dem angestaubten Hausfrauen-Kittel mit ihrer "Kittel Couture" neues Leben ein. Im Anschluss trifft Maximilian in seiner Wahlheimat Berlin auf einen Männerchor der besonderen Art. Rechte: Sat.1
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Der Schlagerbulli
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Musik
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1