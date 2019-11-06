Der Schlagerbulli
Folge 4: Folge 4
42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Maximilian Arland holt heute die Schlagersängerin Linda Hesse in ihrer Wahlheimat Berlin mit dem Schlagerbulli ab. Der Moderator und das Covergirl der Juni-Ausgabe des Playboys fahren gemeinsam über den Ku'Damm. In Bayern trifft Evelyn Weigert hingegen auf den 68-jährigen Franz Zehendmaier und seine selbstgebauten Rosi-Renn-Roller. In Rheinland-Pfalz stellen Fabi und Fabi - zwei selbsternannte Wurst-Missionare aus Mannheim - ihre Smartphone-App "WurstApp your Life" vor. Rechte: Sat.1
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Der Schlagerbulli
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Genre:Dokumentation, Musik
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Sat.1