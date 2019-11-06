Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Schlagerbulli

Folge 4

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4

Folge 4Jetzt kostenlos streamen

Der Schlagerbulli

Folge 4: Folge 4

42 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Maximilian Arland holt heute die Schlagersängerin Linda Hesse in ihrer Wahlheimat Berlin mit dem Schlagerbulli ab. Der Moderator und das Covergirl der Juni-Ausgabe des Playboys fahren gemeinsam über den Ku'Damm. In Bayern trifft Evelyn Weigert hingegen auf den 68-jährigen Franz Zehendmaier und seine selbstgebauten Rosi-Renn-Roller. In Rheinland-Pfalz stellen Fabi und Fabi - zwei selbsternannte Wurst-Missionare aus Mannheim - ihre Smartphone-App "WurstApp your Life" vor. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Schlagerbulli
SAT.1 GOLD
Der Schlagerbulli

Der Schlagerbulli

Alle 1 Staffeln und Folgen