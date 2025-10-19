Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Bertie, Jade und Sophie

sixxStaffel 5Folge 19vom 19.10.2025
Bertie, Jade und Sophie

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 19: Bertie, Jade und Sophie

47 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Der sieben Monate alte Labrador Bertie lahmt auf dem linken Hinterbein. Dr. Fitzpatrick soll dem Tier ein Implantat einsetzen. Die nächste Patientin ist Jade. Die Katze hat ein deformiertes Hinterbein und kann nicht mehr richtig laufen. Noel schlägt Besitzerin Jo eine Operation vor. Außerdem behandelt der Arzt Hündin Sophie, die unter Schmerzen am Knie leidet.

