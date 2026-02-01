Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Teddy, Duke und Harvey

sixxStaffel 5Folge 1vom 22.02.2026
Teddy, Duke und Harvey

Teddy, Duke und HarveyJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 1: Teddy, Duke und Harvey

47 Min.Folge vom 22.02.2026Ab 12

Der vier Monate alte Jackahuahua Teddy ist im Park von einem Hund gebissen worden. Der Welpe hat wohlmöglich eine schwere Wirbelsäulenverletzung davongetragen. Dr. Fitzpatrick braucht detaillierte Aufnahmen, um eine genaue Diagnose stellen zu können. Außerdem: Harvey wurde vor Kurzem an der Schulter operiert. Doch jetzt hat er Schmerzen im Ellenbogen. Auch Labrador Juke hat Probleme mit den Ellenbogen. Er lahmt auf dem rechten Vorderbein und hat wahrscheinlich eine Fehlbildung.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen