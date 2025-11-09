Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Betsy, Beau und Rosie

sixxStaffel 5Folge 3vom 09.11.2025
Betsy, Beau und Rosie

Betsy, Beau und RosieJetzt kostenlos streamen

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 3: Betsy, Beau und Rosie

47 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Heute wartet Katze Betsy auf Noels Sprechstunde. Sie ist eine wichtige Gefährtin für Carol, die sich große Sorgen macht. Betsy hat einen Tumor am Hinterbein. Kann Dr. Fitzpatrick das Bein noch retten und eine Amputation vermeiden? Toni und Leanne haben ihre Hündin Beau mitgebracht, die vermutlich ein Hüftimplantat benötigt. Außerdem: Rosie ist zu Hause zusammengebrochen. Seitdem kann der Hund seine Hinterbeine nicht mehr bewegen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
sixx
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Alle 3 Staffeln und Folgen