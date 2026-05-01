Merida, Tito, and Monti - Puppies SpecialJetzt kostenlos streamen
Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Folge 7: Merida, Tito, and Monti - Puppies Special
47 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 6
Langhaarcollie Merida hat eine genetische Fehlstellung der Vorderbeine. Dem Spezialisten gelingt es mithilfe modernster Technologie, das Problem zu beheben. Zudem wird ein Weimaraner-Welpe nach einem Autounfall mit schweren Verletzungen in die Tierarztpraxis eingeliefert. Dr. Noel Fitzpatrick hat nur 48 Stunden Zeit, um das kaputte Hüftgelenk zu retten.
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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Produktion:GB, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8, Season 2020: Banijay Rights Limited & © Season 2020: Videorechte: Banijay Rights Limited, Bildrechte: Blast! Films 2021