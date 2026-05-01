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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Rogan, Brodie, and Vinnie

sixxStaffel 8Folge 8vom 31.05.2026
Rogan, Brodie, and Vinnie

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Der Super Doc - Einsatz für 4 Pfoten

Folge 8: Rogan, Brodie, and Vinnie

47 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Bei Boston Terrier Rogan wurde mit sechs Monaten eine angeborene Hüftgelenkverlagerung diagnostiziert. Für den Welpen ist spielen und toben mit seinen Freunden ohne Schmerzen nicht möglich. Dr. Fitzpatrick untersucht das Tier und schlägt seinen Besitzerinnen mehrere Behandlungsmöglichkeiten vor. Zudem kümmert sich der Spezialist um einen Hund, dessen Operation von einem anderen Tierarzt falsch ausgeführt wurde.

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