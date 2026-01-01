Der tasmanische Tiger: Die Legende lebt
1 StaffelAb 12
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Der tasmanische Tiger: Die Legende lebt
Filmemacher Tim Noonan macht sich auf die Suche nach dem wohl seltensten und scheuesten Tier der Welt - dem Tasmanischen Tiger. Obwohl er als ausgestorben gilt, nimmt Tims Team aus Wissenschaftlern mithilfe von Tausenden von Kamerafallen die Wildnis Tasmaniens ins Visier.
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere, Geschichte
Produktion:AU, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madam Noonan Holdings Pty Ltd
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