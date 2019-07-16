Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 16.07.2019
91 Min.Folge vom 16.07.2019Ab 12

In Kenia müssen die Bewerber von "Der Traumjob - bei Jochen Schweizer" Teamwork beweisen - und geraten unter den kritischen Augen von Jochen Schweizer schnell ins Schwitzen. "Ich habe dem Enkel des Staatsgründers ein exklusives Lunch versprochen - und ihr müsst es jetzt organisieren", verkündet der Unternehmer. Besonders herausfordernd: Das Festmenü soll auf einem Felsplateau im Nirgendwo ausgerichtet werden - und für die Vorbereitung bleibt nur wenig Zeit.

ProSieben
