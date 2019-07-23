Der Traumjob - Bei Jochen Schweizer
Folge 4: Folge 4
102 Min.Folge vom 23.07.2019Ab 12
Stressresistent trotz Großstadt-Trubel? In Bangkok müssen die verbliebenen Traumjob-Anwärter Organisationstalent beweisen. Unter prüfenden Blicken der einheimischen Köche gilt es, Street-Food-Kitchen zu verkaufen - und mit dem richtigen Konzept so viel Umsatz wie möglich zu machen. "Wir wollten wissen: Wie geht ihr mit Überforderung um?", erklärt Jochen Schweizer. Teamplayer oder Einzelkämpfer - wer setzt sich durch und darf den Unternehmer zur nächsten Station begleiten?
