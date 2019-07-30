Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Traumjob - Bei Jochen Schweizer

Folge 5

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 30.07.2019
Folge 5

Der Traumjob - Bei Jochen Schweizer

Folge 5: Folge 5

89 Min.Folge vom 30.07.2019Ab 12

Vor der Küste Ibizas versuchen sich die Bewerber an verschiedensten Wasser-Funsport-Geräten. Zurück am Strand gilt es, diese Erlebnisse an den Urlauber zu bringen. Welcher Bewerber setzt sich im harten Beach-Business neben der Konkurrenz durch und verdient beim Geräte-Verleih das meiste Geld? Unter der spanischen Sonne müssen die Jobanwärter außerdem einen kühlen Kopf bewahren - und vor CEO Michael Kiesl mit ihren Fachkenntnissen im professionellen Bewerbungsgespräch glänzen.

