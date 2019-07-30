Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Traumjob - Bei Jochen Schweizer

Folge 6

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 30.07.2019
Folge 6

Der Traumjob - Bei Jochen Schweizer

Folge 6: Folge 6

94 Min.Folge vom 30.07.2019Ab 12

Showdown in Norwegen: Risør heißt die Endstation des abenteuerlichen Assessment-Centers mit Jochen Schweizer. Bevor er die finale Entscheidung fällt, wer einen Geschäftsführerposten in seiner Unternehmensgruppe übernehmen darf, verlangt Schweizer von seinen Bewerbern noch einmal vollen Einsatz: An der Küste Skandinaviens gilt es u. a., einen ereignisreichen und effektiven Teambuilding-Tag für 21 Mitarbeiter einer Firma zu gestalten.

ProSieben
