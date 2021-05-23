Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

sixxStaffel 5Folge 1vom 23.05.2021
46 Min.Folge vom 23.05.2021Ab 6

André Vogt empfängt sechs neue Hundebabys zum Training. In einem groß angelegten Garten dürfen sich die Welpen austoben und ihr Können unter Beweis stellen. Mit von der Partie ist diesmal die erst zwölf Wochen alte Lilo, die ihre Mitstreiter und ihr Frauchen auf Trab hält. Schafft es André, den Wirbelwind zu bändigen? Aufgrund der Corona-Pandemie gibt der Hundetrainer außerdem zum ersten Mal Distanzunterricht - und zwar YouTube-Star Melly mit Australien Shepherd-Hündin Holly.

