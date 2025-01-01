Hundetraining: Sturheit unterbinden und Beschützerinstinkt testenJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 2: Hundetraining: Sturheit unterbinden und Beschützerinstinkt testen
46 Min.Ab 6
André Vogt und seine Schützlinge brechen zu einem spannenden Ausflug auf. Dabei geht es mit einer Gondel in 50 Metern Höhe über den Rhein. Für Schäferhund Newton ist diese neue Erfahrung alles andere als angenehm. Außerdem prüft André, wie sich die Welpen in einer gefährlichen Ausnahmesituation verhalten, und Distanz-Schülerin Holly stellt ihre Talente unter Beweis.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen