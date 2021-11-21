Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Welpentraining im Fitnessstudio

sixxStaffel 5Folge 7vom 21.11.2021
Folge 7: Welpentraining im Fitnessstudio

46 Min.Folge vom 21.11.2021Ab 6

André Vogt und seine Schützlinge machen einen Ausflug in Deutschlands erstes Fitness-Studio für Hunde. Hier müssen die Welpen einen ausgeklügelten Fitness-Parcours meistern. Während Riddick die Hindernisse problemlos überwindet, gerät Boston-Terrier Lilo ins Straucheln.

