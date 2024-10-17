Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Sportunterricht in der Welpenklasse

sixxStaffel 8Folge 3vom 17.10.2024
Sportunterricht in der Welpenklasse

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 3: Sportunterricht in der Welpenklasse

46 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 6

Bei einer sportlichen Trainingseinheit verlangt André Vogt seinen Vierbeinern jede Menge Ausdauer und Koordination ab. Die Hunde sollen auf Kommando Bälle in ein Tor befördern. Doch zuvor werden gemeinsam mit Treibball-Trainerin Anja Jakob einige Grundkommandos geübt. Außerdem sollen die Welpen lernen, problemlos an der Leine zu laufen. Besonders für die quirlige Labrador-Hündin Käthe ist das keine leichte Aufgabe. André hat deshalb einige interessante Tipps parat.

