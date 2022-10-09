Eine rasante Unterrichtsstunde in der WelpenklasseJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 5: Eine rasante Unterrichtsstunde in der Welpenklasse
46 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6
Auf dem Wasser müssen Andrés Schützlinge ihre Ängste überwinden, denn für die Welpen geht es heute mit dem Speed-Boot auf Entdeckungstour. Das abenteuerlustige Parson-Russell-Mädchen Poppy hat dabei sichtlich Spaß. Außerdem widmet sich Trainer André Vogt Malteserhündin Fritzi, die eine traumatische Vergangenheit hat. Sie stammt vermutlich aus illegalem Welpenhandel und soll nun bald ein schöneres Zuhause finden.
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Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: sixx & © Season 3: SIXX
Enthält Produktplatzierungen