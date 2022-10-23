Eine außergewöhnliche VertrauensübungJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 7: Eine außergewöhnliche Vertrauensübung
46 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 6
Eine außergewöhnliche Vertrauensübung soll die Welpen und ihre Besitzer noch enger zusammenschweißen. Dafür hat Trainer André Vogt einen Ausflug in einen Steinbruch organisiert. Zwergpudel Banjo ist die Situation gar nicht geheuer. Kann er dennoch sein Selbstbewusstsein durch die Übung stärken? Außerdem absolviert André einen Hausbesuch bei Malteser-Hündin Fritzi, die lernen soll, in ihr Körbchen zu gehen.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen