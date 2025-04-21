Derrick
Folge 1: Nachtgebete
Im letzten Brief der ermordeten Frau Berger steht, daß ein gewisser Dr. Roth der Vater ihrer Tochter Marianne sein soll. Der jedoch leugnet das und kann das auch beweisen. Doch als er trotzdem mit Marianne in Kontakt tritt, gerät er in eine unvorhersehbare Situation.
