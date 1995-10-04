Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Die Ungerührtheit der Mörder

KultKrimiStaffel 17Folge 12vom 04.10.1995
58 Min.Folge vom 04.10.1995Ab 12

Ali Klais, der wegen Mordes 15 Jahre im Gefängnis saß, wird kurz nach seiner Haftentlassung unter mysteriösen Umständen ermordet. Auch die Polizeipsychologin Sophie Lauer interessiert sich für den Fall.

