Derrick
Folge 12: Die Ungerührtheit der Mörder
58 Min.Folge vom 04.10.1995Ab 12
Ali Klais, der wegen Mordes 15 Jahre im Gefängnis saß, wird kurz nach seiner Haftentlassung unter mysteriösen Umständen ermordet. Auch die Polizeipsychologin Sophie Lauer interessiert sich für den Fall.
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises