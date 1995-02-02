Derrick
Folge 4: Anruf aus Wien
58 Min.Folge vom 02.02.1995Ab 12
Seltsam anmutende Bedingungen stellt die Anruferin, die von einem Toten in ihrem Haus berichtet: kein Aufsehen durch Polizeifahrzeuge ! Und nicht durch die Haustür, sondern durch den Garten mögen die Beamten kommen. Die Gründe für soviel Geheimnistuerei erfahren Derrick und Klein am Tatort: Babette, die Tochter von Privatbankier Bach, befindet sich in der Gewalt von Entführern. Die von Ulrike Bach, der Mutter der entführten Studentin, verständigte Polizei war während der Geldübergabe Zeugin der tödlichen Konfrontation zwischen ihrem geschiedenen Mann und einem der Täter.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises