Derrick

Der Mord, der ein Irrtum war

KultKrimiStaffel 19Folge 4vom 16.10.1997
56 Min.Folge vom 16.10.1997Ab 12

Als Frau Beck vom Einkauf nach Hause kommt, findet sie ihren Mann tot auf dem Boden liegend - erschossen. Für sie gibt es nur eine Mordverdächtige: die an den Rollstuhl gefesselte junge Mandy Waldhaus, an deren Schicksal ihr Mann schuldig ist. Oberinspektor Derrick und Harry Klein werden mit zwei überaus tragischen Fällen konfrontiert. Mandys Vater scheint froh zu sein, daß Beck tot ist.

