Herr Kordes braucht eine MillionJetzt kostenlos streamen
Derrick
Folge 9: Herr Kordes braucht eine Million
58 Min.Folge vom 16.04.1998Ab 12
Der hoch verschuldete Familienvater Kordes kidnappt die Tochter des Unternehmers Heimeran und verlangt eine Million Mark Lösegeld. Beim Geldabholen im Münchner Bahnhof wird er zwar festgenommen, behauptet aber, ein harmloser Reisender zu sein, der den "herrenlosen" Koffer im Fundbüro abliefern wollte. Obwohl sich seine Erklärung nicht widerlegen läßt, werden die verzweifelten Eltern aber auch Derrick das Gefühl nicht los, den Entführer vor sich zu haben. Im Interesse des Mädchens, um dessen Leben er fürchtet, rät Derrick dem Ehepaar, sich zu überwinden und zu Kordes eine "freundschaftliche" Beziehung herzustellen.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises