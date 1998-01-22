Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Die Tochter des Mörders

KultKrimiStaffel 19Folge 7vom 22.01.1998
Die Tochter des Mörders

Die Tochter des MördersJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 7: Die Tochter des Mörders

59 Min.Folge vom 22.01.1998Ab 12

Der Wirt eines italienischen Restaurants wurde erschossen. Diesmal ist die Identität des Mörders bekannt: Es ist Johannes Dohna, ein kaltblütiger Killer. Offensichtlich ein typischer Auftragsmord der Mafia. Um Minuten zu spät kommen Derrick und Klein in dessen Wohnung an. Dohna konnte flüchten, mußte aber seine 17jährige Tochter Vera zurücklassen. Derrick gibt das Mädchen in die Obhut einer guten Bekannten, doch ihm ist klar, daß Dohna alles tun wird, um Vera zu finden. Derrick täuscht sich nicht. Schon bald läßt ihm der Killer eine unmißverständliche Warnung zukommen.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen