KultKrimiStaffel 2Folge 13
Folge 13: Pecko

60 Min.Ab 12

Pecko und seine Freunde sind große Radball-Fans. Oft trainieren sie in einem alten Hinterhof. Bis ein verärgerter Anwohner den Ball aufs Nachbargrundstück kickt. Pecko schwingt sich über die Mauer - und ist Zeuge, wie eine junge Frau ermordet wird. Obwohl er den Täter gesehen haben muss, schweigt er.

