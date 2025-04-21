Derrick
Folge 4: Tote Vögel singen nicht
59 Min.Ab 12
Anni Rothe, eine hübsche 19jährige, ist spurlos verschwunden. Ihr Vater in Erlangen, der schon seit vier Wochen ohne Nachricht ist, wendet sich mit einer Vermisstenanzeige an die Münchner Polizei. Die Polizei findet auf einer Müllkippe in einem Koffer eine tote Frau - es handelt sich um die Leiche der vermissten Anni. Das zwielichtige Milieu, in dem Anni Rothe als Fotomodell gearbeitet hatte, ist für Derrick ein Hinweis, wo er den Mörder zu suchen hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Derrick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises