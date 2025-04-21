Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick
Staffel 2Folge 3
Folge 3: Angst

60 Min.Ab 12

Dr. Hertel glaubt, daß seine Geliebte Irene ihn betrügt. Die Befürchtung bestätigt sich. Als die junge Frau in einem Appartement ermordet wird, muß Derrick ermitteln. Sein Verdacht fällt auf Dr. Hertel. Aber es wird schwer sein, dem angesehenen Mann einen Mord nachzuweisen.

