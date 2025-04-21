Derrick
Folge 10: Ein tödlicher Preis
Der Taxifahrer Hugo Dornwall ist erstochen worden. Von seinen Tageseinnahmen fehlt kein Pfennig. Offensichtlich war es dem Täter nicht um Dornwalls Geld gegangen. Aus diesem Grunde gewinnen die Aussagen einiger Taxifahrer plötzlich an Gewicht. Sie behaupten nämlich, daß sich ihr Kollege am Vortag über einen Koffer gewundert haben soll, den er im Auto vorgefunden hätte. Angeblich konnte sich Hugo Dornwall nicht erklären, wie das fremde Gepäckstück ohne sein Wissen in den Kofferraum seines Taxis gelangt war.
