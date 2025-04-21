Derrick
Folge 12: Der Tod sucht Abonnenten
60 Min.Ab 12
Aus dem gemütlichen Abend für Oberinspektor Derrick wird nichts: Vor seinen Augen wollen zwei Männer eine junge Frau entführen. Als er für die unter starken Entzugserscheinungen leidende Drogensüchtige einen Arzt rufen will, flüchtet diese - und wird kurz darauf tot aufgefunden.
Alle 19 Staffeln und Folgen
