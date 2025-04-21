Zum Inhalt springenBarrierefrei
60 Min.Ab 12

Robert Renz wird um Mitternacht vor dem Appartementhaus seiner Geliebten erschossen. Alberta Renz, die von dem Verhältnis ihres Mannes wußte, und ihr Sohn gehören für Oberinspektor Derrick zum Kreis der Tatverdächtigen. Wieder einmal kein leichter Fall für den Oberinspektor Derrick.

