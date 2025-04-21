Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Attentat auf Derrick

KultKrimiStaffel 8Folge 1
Attentat auf Derrick

Attentat auf Derrick

Derrick

Folge 1: Attentat auf Derrick

58 Min.Ab 12

Auf Oberinspektor Derrick wird ein Attentat verübt. Während er schwerverletzt und in akuter Lebensgefahr auf der Intensivstation liegt, macht sich Inspektor Klein auf die Suche nach dem Attentäter. Er vermutet, daß Korda, ein Mann der Unterwelt, der von Derrick zur Strecke gebracht wurde und jetzt eine langjährige Haftstrafe verbüßen muß, dahintersteckt; denn Korda hat noch im Gerichtssaal wüste Drohungen gegen Derrick ausgestoßen.

