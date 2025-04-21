Derrick
Folge 4: Das Mädchen in Jeans
Ahnungslos aß der 24jährige Alwin Hauff von den vergifteten Pralinen, die irgendjemand auf den Tisch gelegt hatte. Er war nicht mehr zu retten. Derrick fragt sich: Galt der Mordanschlag überhaupt dem jungen Mann? Oder sollte seine Schwester Rita sterben, mit der er die Wohnung teilte?
