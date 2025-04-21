Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

Das Mädchen in Jeans

KultKrimiStaffel 8Folge 4
Folge 4: Das Mädchen in Jeans

60 Min.Ab 12

Ahnungslos aß der 24jährige Alwin Hauff von den vergifteten Pralinen, die irgendjemand auf den Tisch gelegt hatte. Er war nicht mehr zu retten. Derrick fragt sich: Galt der Mordanschlag überhaupt dem jungen Mann? Oder sollte seine Schwester Rita sterben, mit der er die Wohnung teilte?

