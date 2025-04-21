Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Das seltsame Leben des Herrn Richter

KultKrimiStaffel 8Folge 15
Das seltsame Leben des Herrn Richter

Das seltsame Leben des Herrn RichterJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 15: Das seltsame Leben des Herrn Richter

59 Min.Ab 12

Martin Richter bittet seinen Sohn Manfred um ein Gespräch, wird jedoch kurz vor dem Treffen erschossen. Bei den Ermittlungen stellt sich heraus, daß der Vater ein Doppelleben führte.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen