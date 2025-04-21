Derrick
Folge 10: Schwester Hilde
60 Min.Ab 12
Hans Dieter Kusich, der vor drei Tagen in einem Münchener Hotel Logis bezog, stammte aus Hamburg. Heute wollte er wieder abreisen, doch Hotelangestellte machten im Laufe des Vormittags eine schockierende Entdeckung: der Gast auf Zimmer 1140 ist tot! Nun war Kusich, wie Rückfragen bei der Hamburger Kripo ergeben, kein unbeschriebenes Blatt. Der Mann, der im Hotelzimmer erstochen wurde, verdiente sein Geld im Rotlichtmilieu.
Derrick
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises