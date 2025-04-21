Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Derrick

Familie im Feuer

KultKrimiStaffel 9Folge 15
Familie im Feuer

Familie im FeuerJetzt kostenlos streamen

Derrick

Folge 15: Familie im Feuer

60 Min.Ab 12

Franz Weiler, ein aus einfachen Verhältnissen stammender Mann, ging keiner geregelten Arbeit nach. Schon mehr als einmal war er im Gefängnis. So ist er natürlich der Polizei kein Unbekannter, als sie am Tatort eintrifft und dort Weiler tot vorfindet. Zeugen berichten Oberinspektor Derrick übereinstimmend, daß sie drei Schüsse gehört hätten. Das geschah, als er über den unbeleuchteten Hinterhof zu einem Haus ging, in dem er zusammen mit seiner Mutter wohnte. Im Stammlokal des Toten erhält Derrick den vertraulichen Hinweis, daß Weiler wieder einmal die Absicht hatte, gemeinsam mit zwei Komplizen ein größeres Ding zu drehen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Derrick
KultKrimi
Derrick

Derrick

Alle 19 Staffeln und Folgen