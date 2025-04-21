Derrick
Folge 15: Familie im Feuer
60 Min.Ab 12
Franz Weiler, ein aus einfachen Verhältnissen stammender Mann, ging keiner geregelten Arbeit nach. Schon mehr als einmal war er im Gefängnis. So ist er natürlich der Polizei kein Unbekannter, als sie am Tatort eintrifft und dort Weiler tot vorfindet. Zeugen berichten Oberinspektor Derrick übereinstimmend, daß sie drei Schüsse gehört hätten. Das geschah, als er über den unbeleuchteten Hinterhof zu einem Haus ging, in dem er zusammen mit seiner Mutter wohnte. Im Stammlokal des Toten erhält Derrick den vertraulichen Hinweis, daß Weiler wieder einmal die Absicht hatte, gemeinsam mit zwei Komplizen ein größeres Ding zu drehen.
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises