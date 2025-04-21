Derrick
Folge 9: Ein unheimlicher Abgang
Rudolf Diebolz hat seiner Frau einen Abschiedsbrief hinterlassen. Er stecke in großen finanziellen Schwierigkeiten und sehe daher keinen anderen Ausweg, als in seinem Boot den Freitod zu wählen. Als Liane Diebolz nach Hause kommt und den Brief entdeckt, ist es schon zu spät. Der lodernde Feuerschein einer gewaltigen Explosion auf dem nachtdunklen See zeigt ihr vom Fenster ihres Wohnzimmers aus an, daß ihr Mann seine Todesandrohung wahrgemacht hat. Nach langwieriger Suche finden Taucher der Wasserschutzpolizei die Leiche des Selbstmörders. Doch zu Derricks großer Überraschung weist der Körper nicht nur Brandwunden auf, sondern auch eine Verletzung am Hinterkopf.
