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Desperate Housewives

Schmutzige Wäsche

sixxStaffel 1Folge 1vom 07.04.2026
Schmutzige Wäsche

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Desperate Housewives

Folge 1: Schmutzige Wäsche

42 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Das beschauliche Vorstadtleben der vier Hausfrauen Susan, Lynette, Gabrielle und Bree wird gehörig durcheinander gebracht, als sich ihre Nachbarin Mary Alice umbringt. Bei der Trauerfeier treffen die Freundinnen auf Mike, in den sich die alleinerziehende Susan auf Anhieb verliebt. Doch sie hat eine Nebenbuhlerin: den Männer mordenden Vamp Edie. Während Susan versucht, die Rivalin auszuschalten, stellt sich heraus, dass Mary Alice kurz vor ihrem Tod einen Drohbrief erhalten hat.

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