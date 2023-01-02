Desperate Housewives
Folge 4: Mit allen Mitteln
42 Min.Folge vom 02.01.2023Ab 6
Die Nachbarin Mrs. Huber hat in den Trümmern von Edies Haus Susans Messbecher gefunden und verdächtigt sie, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Mit dem Beweisstück in den Händen erpresst sie Susan und stellt die unmöglichsten Forderungen. Gabrielle hat ganz andere Probleme, denn ihre Affäre mit dem Gärtner scheint aufzufliegen. Auch Lynette hat es nicht einfach, denn ihre Zwillinge geben keine Ruhe. Da bekommt sie den Rat, die Kinder mit Medikamenten ruhig zu stellen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
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