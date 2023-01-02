Desperate Housewives
Folge 2: Unter der Oberfläche
42 Min.Folge vom 02.01.2023Ab 6
Die vier Freundinnen sind sich nicht einig, was sie mit dem Inhalt des Drohbriefes anfangen sollen. Außerdem haben sie selber genug Probleme am Hals: Bree und Rex stehen kurz vor der Scheidung und versuchen, ihre Beziehung mit Hilfe eines Eheberaters zu retten, Gabrielle fühlt sich von ihrem Mann vernachlässigt und tröstet sich mit ihrem Gärtner John. Und während Susan alles daran setzt, ihre Nebenbuhlerin Edie auszuschalten, ist Lynette mit ihren Kindern total überfordert ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Buena Vista International Inc.
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