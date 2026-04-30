Desperate Housewives
Folge 12: Alles wird gut
42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Gabrielle entdeckt, dass ihr Ex-Freund alte Nacktfotos von ihr ins Internet gestellt hat. Sie versucht, Carlos zu überreden, ihm zu drohen, doch der möchte ein besserer Mensch werden und weigert sich. Tom bekommt Panik, weil seine Kinder die Windpocken haben, er sie aber noch nicht hatte. Zudem besteht die Gefahr, dass er durch Windpocken steril werden könnte ... Noah Taylor liegt im Sterben und will von Mike wissen, wer seine Tochter ermordet hat - Mike belügt ihn.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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