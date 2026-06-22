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Desperate Housewives

Ein ganz einfacher Plan

sixxStaffel 5Folge 18vom 22.06.2026
Ein ganz einfacher Plan

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Desperate Housewives

Folge 18: Ein ganz einfacher Plan

42 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Susan begegnet Karl in der Schule, als er seinen Sohn Evan dort hinbringt. Als Evan im Kunstunterricht verletzte und getötete Menschen malt, gibt Karl zu, dass er von Marisa verlassen wurde. Lynette kommt mit der neuen Arbeitszeit nicht klar, die Lucy bis in die Abende verlängert hat und die keine Freizeit lässt. Orson bringt Bree dazu, ihre Firma zu verkaufen, damit er wieder glücklich wird und nicht mehr stiehlt. Doch kurz vor dem Verkauf überlegt Bree es sich anders ...

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