Ein kleines bisschen HochzeitJetzt kostenlos streamen
Desperate Housewives
Folge 22: Ein kleines bisschen Hochzeit
42 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Bree lässt sich von Karl überzeugen, die Wertgegenstände in ihrem Haus durch einen fingierten Raubüberfall verschwinden zu lassen, um sie bei der Scheidung nicht mit Orson teilen zu müssen. Susan und Jackson geben indes ihre bevorstehende Heirat bekannt und laden zu einer Verlobungsfeier ein, ohne den wahren Grund für die Heirat zu nennen. Als Susan jedoch klar wird, dass sie die Unterhaltszahlungen von Mike dadurch verliert, ist die Hochzeit in Gefahr ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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