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Desperate Housewives

Die Wendung

sixxStaffel 5Folge 20vom 23.06.2026
Die Wendung

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Desperate Housewives

Folge 20: Die Wendung

42 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Gabrielle tritt einem Gartenclub bei, weil sie sich Tratsch und gemeinsames Trinken erhofft. Als das nicht so läuft, organisiert sie einen Aufstand, zu dem sie Tom in den Club einlädt, um eine Mehrheit hinter sich zu haben. Lynette rutscht derweil in der Dusche aus, fällt hin und wird nackt und bewusstlos von Carlos gerettet ... Bree erfährt über Katherine von Orsons Einbruch bei Rose Kemper, die in ihm den Tod gesehen und ihm mit einem Baseballschläger eins übergezogen hatte.

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