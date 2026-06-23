Desperate Housewives
Folge 20: Die Wendung
42 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12
Gabrielle tritt einem Gartenclub bei, weil sie sich Tratsch und gemeinsames Trinken erhofft. Als das nicht so läuft, organisiert sie einen Aufstand, zu dem sie Tom in den Club einlädt, um eine Mehrheit hinter sich zu haben. Lynette rutscht derweil in der Dusche aus, fällt hin und wird nackt und bewusstlos von Carlos gerettet ... Bree erfährt über Katherine von Orsons Einbruch bei Rose Kemper, die in ihm den Tod gesehen und ihm mit einem Baseballschläger eins übergezogen hatte.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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