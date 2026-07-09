Desperate Housewives
Folge 21: Geheimnisse
42 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Lynette erlebt mit, dass sich Eddie nicht beherrschen kann, wenn er wütend wird, und geht mit ihm zu einem Therapeuten. Der möchte aber auch gern Eddies Mutter dazuholen ... Bree entdeckt, dass Sam sie belogen hat, als sie seine Mutter kennenlernt. Als sie Sam daraufhin anspricht, lernt sie eine neue Seite an ihm kennen ... Gabrielle erfährt von Carlos' Geschäftsführer, dass er Mike 50.000 Dollar geliehen hat. Wenig später erzählt sie das der nichtsahnenden Susan ...
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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