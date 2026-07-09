Desperate Housewives
Folge 22: Entscheidungen
42 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Bree versucht, Sam loszuwerden, doch der will nicht gehen. Auf Brees indirekte Drohung reagiert er mit einer Gegendrohung und verlangt, dass Brees Unternehmen auf ihn überschrieben wird. Patrick hat sich bei Angie einquartiert und zwingt sie, eine Bombe zu bauen. Auch Danny hat er nach Hause zurückgelockt. Als Gabrielle kommt und Angie um ein Rezept bittet, versucht Angie, ihr eine Botschaft zu übermitteln. Irinas Leiche wird gefunden - Preston wird von der Polizei befragt.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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