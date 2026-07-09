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Desperate Housewives

Entscheidungen

sixxStaffel 6Folge 22vom 09.07.2026
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Desperate Housewives

Folge 22: Entscheidungen

42 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12

Bree versucht, Sam loszuwerden, doch der will nicht gehen. Auf Brees indirekte Drohung reagiert er mit einer Gegendrohung und verlangt, dass Brees Unternehmen auf ihn überschrieben wird. Patrick hat sich bei Angie einquartiert und zwingt sie, eine Bombe zu bauen. Auch Danny hat er nach Hause zurückgelockt. Als Gabrielle kommt und Angie um ein Rezept bittet, versucht Angie, ihr eine Botschaft zu übermitteln. Irinas Leiche wird gefunden - Preston wird von der Polizei befragt.

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