Desperate Housewives
Folge 23: Die Bombe
42 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12
Lynettes Fruchtblase platzt, während sie bei Eddie ist. Er muss allen Mut zusammennehmen und Lynette bei der Geburt helfen. Gabrielle holt den gerade aus dem Koma erwachten Nick aus der Klinik, um Angie und Danny zu retten. Als Nick im Auto wieder ohnmächtig wird, befreit Gabrielle Danny allein. Bree beschließt, Sam ihre Firma zu überschreiben, da sie es nicht erträgt, wenn Andrew ins Gefängnis muss. Orson erkennt nicht mehr die Frau in ihr, die er geliebt hat - er verlässt sie.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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