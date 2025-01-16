Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 1Folge 21vom 16.01.2025
42 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Ein Fahrradkurier wird in den Straßen von New York erschossen. Er hat keinen Ausweis bei sich, dafür einen Umschlag mit ADHS-Medikamenten. Durch den Empfänger der Pillen findet Laura heraus, dass es sich bei dem Toten um Thomas Colvin handelt, einen Regisseur. Sein aktueller Film handelt von dem ungeklärten Mord an Raquel Rivera, die 2001 auf ihrem High-School-Abschussball getötet wurde. In Thomas' Film soll der Mörder entlarvt werden ...

Warner
