Laura und der ahnungslose DetektivJetzt kostenlos streamen
Detective Laura Diamond
Folge 21: Laura und der ahnungslose Detektiv
42 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12
Ein Fahrradkurier wird in den Straßen von New York erschossen. Er hat keinen Ausweis bei sich, dafür einen Umschlag mit ADHS-Medikamenten. Durch den Empfänger der Pillen findet Laura heraus, dass es sich bei dem Toten um Thomas Colvin handelt, einen Regisseur. Sein aktueller Film handelt von dem ungeklärten Mord an Raquel Rivera, die 2001 auf ihrem High-School-Abschussball getötet wurde. In Thomas' Film soll der Mörder entlarvt werden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Detective Laura Diamond
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Drama, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen