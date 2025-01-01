Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 18
Folge 18: Laura und der tote Seemann

42 Min.Ab 12

Auf Reynaldos Seziertisch landet die Leiche eines Petty Officers. Eine erste Spur führt nach Chinatown. Scheinbar besserte der Tote seinen Lohn mit dem Verkauf illegaler Potenzmittel auf. Doch dann erfährt Laura, dass das Opfer in der Mordnacht seine Online-Freundin Nancy zum ersten Mal treffen wollte. Meredith und Frankie suchen Nancy auf und staunen nicht schlecht: Die Frau, die ihnen die Tür öffnet, hat mit der Frau auf dem Bild aus dem Online-Netzwerk nichts gemeinsam ...

