Detective Laura Diamond
Folge 20: Laura und der Juwelenraub
41 Min.Ab 12
Alles sieht nach Selbstmord aus: Zack Hill sprang von einer Brücke und krachte auf die Motorhaube eines darunter stehenden Autos. Seine Verletzungen geben Reynaldo allerdings zu denken, denn sie passen nicht zu einem Sturz aus solcher Höhe. Außerdem hatte der Tote Kokain im Blut, und auf seinen Schuhen fand sich fluoreszierende Körperfarbe. Ihre Ermittlungen führen Laura und Frankie in die Technoszene - und auf die Spur einer Räuberbande.
